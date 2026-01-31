sabato 31 Gennaio 2026
Genova, presidio per il No al Referendum davanti a Palazzo di Giustizia

presidio no referendum genovaGenova – Un presidio davanti a Palazzo di Giustizia, questa mattina, per dire “no” alla legge Nordio e per informare i genovesi sulle ragioni del No al Referendum che si voterà a breve sulla Riforma della Giustizia..
Il comitato genovese “Società civile per il No” è sceso in strada per incontrare la cittadinanza e informarla sulle ragioni del NO al referendum sulla riforma della giustizia.
Il volantinaggio rientra nelle iniziative di sensibilizzazione promosse dal Comitato per invitare tutte e tutti a riflettere sui contenuti referendari: una riforma che non affronta i veri problemi della giustizia italiana e che mette a rischio l’indipendenza della magistratura, pilastro fondamentale della nostra Costituzione.

