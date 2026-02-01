domenica 1 Febbraio 2026
Genova, nascondeva la droga in casa: arrestato un 17enne

Redazione Liguria
Polizia auto volanteGenova – Un giovane di 17 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine che l’hanno trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga prima nascosto nello zaino e poi anche a seguito della successiva perquisizione domiciliare.
Il 17enne è stato fermato in via Goldoni, a Sestri Ponente, dove gli agenti l’hanno visto confabulare in modo sospetto con altri soggetti. I controlli hanno permesso di rinvenire un bilancino di precisione e circa 30 grammi di hashish nascosti all’interno dello zaino.
Gli accertamenti sono proseguiti presso la sua abitazione, dove sono stati trovati circa 300 grammi di hashish suddivisi in tre differenti panetti avvolti nel cellophane.
A quel punto è scattato l’arresto del 17enne, che dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
