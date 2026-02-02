Ricorso in Appello per Ciro Grillo e gli amici condannati in Sardegna

Genova – Gli avvocati di Ciro Grillo e dei tre ragazzi condannati con lui per il reato di violenza sessuale di gruppo, hanno presentato ricorso in Appello contro la sentenza che li vede condannati fino a 8 anni di reclusione per la presunta aggressione sessuale ai danni di una giovane studentessa italo-norvegese di 19 anni.

Il ricorso è stato presentato nei termini e verrà esaminato dal Tribunale di Sassari, chiamato ad esaminare le richieste di revisione presentate di quattro ragazzi condannati nel settembre 2025 con l’accuasa di aver sottoposto a violenza sessuale di gruppo la studentessa che li ha denunciati dopo una serata trascorsa nella villa in costa smeralda del popolare attore comico genovese.

Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia continuano a sostenere che i rapporti furono consensuali e respingono le accuse.

Nel primo grado di giudizio i giudici avevano condannato Grillo, Lauria e Capitta a otto anni di reclusione mentre Corsiglia era stato condannato a sei anni e sei mesi.

Secondo il ricorso, nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, la giovane che aveva accettato insieme ad una amica l’invito a casa di Grillo dopo una serata in discoteca, non si sarebbe stata nessuna violenza e la giovane avrebbe accusato ingiustamente i ragazzi.

Anche in Appello è probabile che gli avvocati tornino a mettere in dubbio l’attendibilità della ragazza che invece è stata valutata tale dai giudici del primo grado.