lunedì 2 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaRicorso in Appello per Ciro Grillo e gli amici condannati in Sardegna
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Ricorso in Appello per Ciro Grillo e gli amici condannati in Sardegna

Redazione Liguria
0

Ciro GrilloGenova – Gli avvocati di Ciro Grillo e dei tre ragazzi condannati con lui per il reato di violenza sessuale di gruppo, hanno presentato ricorso in Appello contro la sentenza che li vede condannati fino a 8 anni di reclusione per la presunta aggressione sessuale ai danni di una giovane studentessa italo-norvegese di 19 anni.
Il ricorso è stato presentato nei termini e verrà esaminato dal Tribunale di Sassari, chiamato ad esaminare le richieste di revisione presentate di quattro ragazzi condannati nel settembre 2025 con l’accuasa di aver sottoposto a violenza sessuale di gruppo la studentessa che li ha denunciati dopo una serata trascorsa nella villa in costa smeralda del popolare attore comico genovese.
Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia continuano a sostenere che i rapporti furono consensuali e respingono le accuse.
Nel primo grado di giudizio i giudici avevano condannato Grillo, Lauria e Capitta a otto anni di reclusione mentre Corsiglia era stato condannato a sei anni e sei mesi.
Secondo il ricorso, nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, la giovane che aveva accettato insieme ad una amica l’invito a casa di Grillo dopo una serata in discoteca, non si sarebbe stata nessuna violenza e la giovane avrebbe accusato ingiustamente i ragazzi.
Anche in Appello è probabile che gli avvocati tornino a mettere in dubbio l’attendibilità della ragazza che invece è stata valutata tale dai giudici del primo grado.

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
camion ribaltato a6 autostrada

Camion rovesciato sull’Autostrada A6 Savona – Torino, traffico nel caos

Cronaca
incidente Foce genova 2 feb 2026

Genova, incidente in via Rimassa alla Foce, ferito un motociclista

Cronaca
Ricerche disperso peschereccio Portofino

Peschereccio affondato al largo di Portofino, continuano le ricerche del disperso

Cronaca
Gaslini Genova vetrata colorata

Genova, al Gaslini crolla il controsoffitto nel reparto di patologia neonatologia

Cronaca