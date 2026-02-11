mercoledì 11 Febbraio 2026
Genova, il mestoso pino del Castello di Nervi verrà abbattuto domani

Redazione Liguria
0

Castello di NerviGenova – Il maestoso e storico pino del Castello di Nervi verrà abbattuto domani. Il verdetto, inesorabile, è stato pronunciato dopo le nuove verifiche condotte sull’albero che, a memoria d’uomo, accompagna la celebre costruzione che si affaccia sul porticciolo e la pianta verrà tagliata e distrutta.
A lungo residenti e ambientalisti avevano sperato che l’albero, enorme e maestoso, potesse essere salvato, magari con una “messa in sicurezza” o una potatura, anche drastica, per poterlo rimettere in condizioni di non rappresentare un pericolo come sembra essere diventato.
In una nota diffusa dal Comune, infatti, si legge che dopo l’autorizzazione pervenuta dalla Soprintendenza e alla luce delle ulteriori indagini e approfondimenti, richiesti ad Aster, domani si dovrà procedere all’abbattimento del pino domestico sulla passeggiata Garibaldi a Nervi.
«È una scelta dolorosa, ma inevitabile – ha spiegato – l’assessora al Verde, Francesca Coppola – e non più procrastinabile a tutela della pubblica incolumità, a fronte anche delle ultime integrazioni di valutazione tecnica ottenute dalle recenti indagini».
Il pino domestico, che dal 26 gennaio è stato transennato perché pericolante, con conseguente chiusura di una parte di passeggiata di Nervi. «Allo stato attuale della situazione – spiega l’assessora – non è possibile fare altre azioni ed è necessario procedere al taglio. Ora stiamo lavorando per arrivare a un protocollo condiviso tra Aster e Amministrazione per la progettazione e la programmazione sul patrimonio arboreo urbano, che comprenda anche la valutazione e la ripiantumazione delle piante oltre alla doppia perizia nel caso degli alberi di pregio: il documento verrà portato all’attenzione della Consulta del verde, per arrivare a procedure sempre più condivise e trasparenti. Tutti gli atti e la documentazione tecnico-scientifica sulla situazione del pino in questione saranno messi al più presto a disposizione di chi ne farà richiesta, nel massimo della trasparenza».

