Giallo a Genova, imprenditore trovato morto in un palazzo in centro: indagini in corso

Genova – La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per cercare di far luce sulla morte di un imprenditore di 52 anni, trovato senza vita ieri mattina nell’androne di un palazzo in via Ceccardi.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 8, con forze dell’ordine e sanitari del 118 che sono intervenute sul posto ma che non hanno potuto far altro che constatare la vittima dell’uomo. Si tratta di un imprenditore noto in città, conosciuto soprattutto nell’ambito della gestione di ristorazione e locali.

Al momento risultano diversi i punti oscuri della vicenda. Oltre a chiarire la causa della morte, che sarebbe avvenuta a seguito di una caduta di diversi metri, rimane da chiarire il motivo per il quale l’uomo si trovasse nel palazzo in via Ceccardi, dove non aveva alcun immobile o appartamento di sua proprietà e – parrebbe – nemmeno alcun collegamento personale.

