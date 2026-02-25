Sestri Levante (Genova) – Una tragedia si è consumata questo pomeriggio, mercoledì 25 febbraio, nei pressi della stazione ferroviaria di Sestri Levante, dove una persona è stata investita e uccisa da un treno.

Al momento non si hanno molte notizie sulla dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle ore 16:00, e non si conosce nemmeno l’identità della vittima.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i tecnici di Trenitalia e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti necessari a chiarire quanto accaduto.

Molto pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario, con ritardi pesanti e cancellazioni che si sono registrati sulla linea Genova-La Spezia, con la circolazione che al momento risulta ancora sospesa.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]