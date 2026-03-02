Genova, scippata del cellulare in zona Principe: denunciato un uomo

Genova – Un uomo di 35 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine perché trovato in possesso di un cellulare rubato poco prima in zona Dinegro.

L’allarme è stato lanciato dalla stessa vittima del furto, che ha allertato le forze dell’ordine informando di esser stata scippata del cellulare da un malvivente che nel frattempo si era allontanato.

Grazie ad un’applicazione installata sullo smartphone, gli agenti sono riuscite ad individuare un soggetto, 35enne, in via Bersaglieri d’Italia.

L’uomo è stato fermato e trovato in possesso della refurtiva, di cui non ha saputo fornire la provenienza. Il cellulare è stato riconsegnato alla legittima proprietaria, mentre il 35enne è stato denunciato e dovrà rispondere dell’accusa di ricettazione.

