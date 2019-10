Genova – “Attenzione pericolo conigli”. Da oltre un mese i residenti di via Divisione Acqui a Quinto “convivono” con un gruppo di conigli fuggiti dal giardino di un’abitazione e circolano liberamente per strada.

Il curioso episodio ha origine da una fuga di un gran numero di animali da un giardino dove venivano curati amorevolmente, al punto da riprodursi in gran numero.

Gli animali sono fuggiti riparandosi in alcuni terreni nella zona ed ormai da settimane “appaiono” a sorpresa in mezzo alla strada rischiando di causare incidenti.

A più riprese sono state effettuate battute di cattura ma un numero imprecisato di conigli resta ancora in stato di libertà suscitando curiosità ma anche qualche preoccupazione per chi viaggia in scooter e potrebbe ritrovarsi improvvisamente un coniglio in mezzo alla strada.