Genova – L’ex governatore della Liguria Sandro Biasotti lascia Forza Italia e scrive una lettera di fuoco a Silvio Berlusconi denunciando pubblicamente che gli era stato chiesto di “attaccare Giovanni Toti”.

Una notizia esplosiva quella diffusa in esclusiva, questa mattina, dal quotidiano genovese “Il Secolo XIX” che, nell’edizione in edicola dedica un ampio approfondimento sulla vicenda.

Secondo le indiscrezioni, infatti, uno dei maggiori esponenti del partito di Forza Italia in Liguria, l’ex governatore Sandro Biasotti, avrebbe risposto alle notizie (diffuse sempre dal Secolo XIX) di un suo allontanamento dall’incarico di coordinatore regionale con una lettera nella quale scrive al leader Berlusconi di essere lui a lasciare incarico e persino schieramento politico e di aver preso questa decisione dopo che gli era stato chiesto di “attaccare Giovanni Toti” dopo la sua decisione di fondare il movimento “Cambiamo”.

Sandro Biasotti – secondo le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Il Secolo XIX – lascerebbe Forza Italia dopo oltre 15 anni di militanza e aprendo un vero e proprio cratere nel partito già vittima di spaccature e divisioni causate dal “tradimento” di Toti.

Biasotti ha anche precisato che non salirà sul “carro” del movimento dell’attuale governatore della Liguria ma di aver deciso di andare via per quanto sta avvenendo in Liguria e nel resto d’Italia.

Nessuna conferma, invece, per i “rumors” che vorrebbero l’onorevole Mulè al posto di Biasotti al vertice di Forza Italia in Liguria.