Genova – Sono cinque le vittime di molestie sessuali dell’uomo di 47 anni arrestato nelle scorse ore perchè accusato di essere il maniaco che ha aggredito diverse ragazze, anche minorenni, nelle ultime settimane.

L’uomo, che vive in una comunità del quartiere di San Fruttuoso, potrebbe però essere responsabile di un numero ben maggiore di aggressioni a sfondo sessuale e per questo motivo le forze dell’ordine stanno verificando le segnalazioni di almeno una decina di giovani e giovanissime che hanno denunciato di essere state avvicinate e molestate, anche in pieno centro e di giorno, da un uomo con le caratteristiche fisiche di quello individuato.

Il magistrato che segue il caso intende verificare se altre giovani riconoscono la persona arrestata, aumentando il numero dei “casi” e anche le forze dell’ordine fanno appello a chi non ha denunciato perché si faccia avanti.

L’uomo avrebbe avvicinato un numero molto maggiore di ragazze e probabilmente le vittime delle molestie e dei palpeggiamenti sono molte di più.

Diverse anche le donne che hanno affrontato l’uomo colpendolo con pugni e calci, mettendolo in fuga, o salvate da altre persone nei paraggi che sono subito intervenute in loro soccorso.

Da accertare anche lo stato di salute mentale della persona che perseguitava le sue vittime in pieno giorno e in luoghi pubblici molto frequentati. Una condotta che potrebbe indicare un forte disturbo psichico.