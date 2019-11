Genova – Traffico bloccato in via Enrico Melen, in direzione Erzelli, nel quartiere di Cornigliano, a causa di un incidente stradale che vede coinvolto un mezzo pesante.

Forti le ripercussioni sul traffico della zona con lunghe code e rallentamenti.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 e sul posto interviene la polizia locale.