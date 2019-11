Genova – Un forte rumore ha svegliato di soprassalto, la scorsa notte, i residenti di via dei Cinque Santi, piccola stradina pedonale che dal Lagaccio sale sino a via Napoli, nel quartiere di Oregina.

Una frana ha interessato parte di un muraglione in pietra che ha ceduto di schianto abbattendosi sulla stradine.

Fortunatamente al momento del crollo non passava nessuno ma gli abitanti della zona sono ora in difficoltà perché la strada è stata transennata e chiusa al passaggio e non c’è più il collegamento diretto tra la parte alta e quella bassa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile e la strada è stata messa in sicurezza pur risultando chiusa.