Arenzano (Genova) – Una frana si è abbattuta nella notte sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova, poco prima del casello di Arenzano.

Sassi e terriccio sono caduti sulla carreggiata ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia stradale e dei tecnici addetti alle riparazioni di Autostrade.

Chiuse due corsie su tre del tratto in direzione Genova e i tecnici hanno lavorato duramente per poter riaprire una seconda corsia per consentire un più rapido defluire del traffico.

Al momento si circola su due corsie su tre e i disagi per chi viaggia sul tratto sono limitati.

In corso la verifica del costone sovrastante l’autostrada per accertare se il movimento franoso sia ormai bloccato o se, invece, vi siano altri pericoli.

Il maltempo delle ultime settimane ha infatti intriso d’acqua il terreno che è ormai a rischio smottamenti.