Genova – Sarà un martedì senza acqua corrente quello dei residenti di Borzoli.

Per alcuni lavori di rinnovamento della rete idrica, infatti, Iren Acqua ha fatto sapere che si renderà necessaria la sospensione della fornitura dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di martedì 26 novembre.

Le vie interessate sono:

via Borzoli (dal civ.7 al civ.40)

via Domenico da Bissone

via Priano (fino al civ 18)

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno seguente con le stesse modalità.