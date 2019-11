Quiliano (Savona) – La strada che si squarcia e finisce per crollare nel letto del torrente Quazzola in piena. E’ successo a Quiliano, nel savonese, dove, da ore, le piogge torrenziali stanno causando danni anche piuttosto consistenti.

La Protezione Civile comunale è intervenuta in strada Cucchi per il crollo di parte della carreggiata.

Il torrente che scorre a fianco della strada ne ha eroso il fondo sino a farla crollare tra i flutti.

Fortunatamente non si registrano dispersi o feriti.