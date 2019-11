Genova – L’allagamento di una galleria in direzione Milano dell’autostrada A7 sta provocando pesanti disagi alla circolazione per la chiusura di un tratto di autostrada e la deviazione del traffico su un’altra carreggiata.

Il traffico viene deviato verso il casello di Genova Bolzaneto e poi fatto rientrare per utilizzare una diversa galleria.

Il traffico nella zona è pesantemente rallentato, con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria