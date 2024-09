Imperia – Per motivi famigliari il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sarà presente giovedì ad Imperia e Sanremo, dove era atteso per partecipare ad alcuni eventi.

E’ notizia di oggi, infatti, che all’età di 62 anni è scomparsa la nipote del Capo dello Stato, Maria, che da tempo lottava con una grave malattia. La donna, segretaria generale della Regione Sicilia, era la figlia dell’ex Presidente della Regione, Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia la mattina dell’Epifania del 1980.

Sergio Mattarella avrebbe dovuto prendere parte all’attesissima inaugurazione del rinnovato teatro Cavour di Imperia e alla 47a tavola rotonda sulle problematiche del diritto internazionale che si terrà a Sanremo.