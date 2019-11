Genova – Vodafone ha riparato il guasto alla rete nazionale e le linee si stanno riattivando in questi minuti.

Per ore migliaia di utenti della compagnia telefonica mobile e fissa sono rimasti bloccati in un black out che non ha ancora una spiegazione.

Il guasto sembra concentrato nella zona della Liguria come mostravano le mappe pubblicate dalla stessa compagnia ma segnalazioni di disagi si sono diffuse sui social anche per quanto riguarda il Lazio, la Toscana e parte del sud Italia.

Le linee hanno smesso di funzionare improvvisamente e migliaia di utenti si sono ritrovati senza linea e con i telefoni che andavano “in segreteria” al primo squillo.

Nessun messaggio sulle pagine social dell’azienda e poi, via via, il tam tam della Rete che annunciava il ritorno del servizio, a partire dalle 17,30, in varie zone d’Italia.