Genova – A Genova la mobilità sostenibile e condivisa funziona.

A tre mesi dal lancio dello scooter sharing nel capoluogo ligure, MiMoto segna una crescita di utenti e raddoppia la propria flotta confermandosi una valida alternativa, a zero emissioni, per spostarsi in città.

In questi giorni, il parco scooter arriverà a 100 mezzi elettrici operativi sul territorio genovese sottolineando il successo dello sharing in termini di utilizzo e di utenti coinvolti.

Dal 4 settembre, data del lancio di MiMoto a Genova, le corse effettuate sono state circa 19mila permettendo di risparmiare alla città 15mila chili di CO2.

Un risultato che fa ben sperare, soprattutto perché registrato nella città che tanto ama le due ruote e che si confronta quotidianamente con una viabilità difficile.

L’aumento della flotta porterà anche a un progressivo aumento dell’area operativa che già include tutto il centro città. Il perimetro, è bene ricordare, non è un limite insuperabile, bensì un confine entro cui rilasciare il noleggio.

Un chiaro segnale di come la smartmobility sarà sempre più l’alternativa scelta per gli spostamenti in città.

