Villanova d’Albenga (Savona) – Un volpacchiotto è stato travolto da un’auto ed è stato soccorso dai volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) di Savona.

Il cucciolone, gravemente ferito è stato trovato esanime lungo la strada, probabilmente a seguito di un investimento.

Con le cure veterinarie si sta riprendendo e, alla fine della convalescenza e della stagione di caccia, verrà rimesso in libertà in una zona protetta vicina al luogo del ritrovamento.

Il numero di animali selvatici bisognosi di soccorso, segnalati soprattutto in estate, aumenta di anno in anno da almeno vent’anni e quest’anno l’impegno dei volontari dell’Enpa, praticamente soli ad intervenire in tutta la provincia di Savona, ha superato i 3.000 salvataggi; l’associazione sollecita la Regione Liguria ad organizzare un servizio pubblico di recupero con mezzi e risorse adeguati, invece di limitarsi ad erogare soltanto contributi largamente insufficienti.