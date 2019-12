Genova – Una nuova giornata nera per gli automobilisti che dalla Valbisagno muovono verso il centro e per tutti quelli che passano per la zona di Brignole a causa di cantieri fermi da mesi e quelli aperti per la copertura del Bisagno.

Il maltempo ha spinto molti a prendere l’auto invece dei mezzi pubblici o le moto ed il numero dei veicoli in circolazione, unito alle numerose “strozzature” del traffico sta mandando ko la circolazione verso il centro cittadino.

In Valbisagno la presenza di cantieri fantasma, con lavori fermi da mesi inspiegabilmente, causa numerosi restringimenti di carreggiata che formano code ormai chilometriche.

Una situazione insostenibile nelle normali giornata di traffico e che diventa emergenza quando piove.

Arrivati nella zona di via Tolemaide e piazza delle Americhe, il traffico incontra una nuova forte strozzatura per i lavori per il rifacimento della copertura del Bisagno e si forma un nuovo tappo dove ogni giorno opera una decina di agenti di polizia locale con gravi difficoltà.

Una situazione che si fa insostenibile con l’aumento del traffico per la “corsa ai regali” di Natale e che, evidentemente, non è stata pensata con l’accuratezza che avrebbe meritato.