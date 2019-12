Cairo Montenotte (Savona) – E’ stata travolta e uccisa da un’auto mentre percorreva in bici la strada provinciale 29, nel comune di Cairo Montenotte, nel savonese.

Monica Cora, 40 anni, un passato come ciclista nei team della Elledisport e Marchisio, è caduta rovinosamente a terra ed ha perso subito conoscenza.

L’impatto mortale è avvenuto in località Rocchetta di Cairo e sul posto sono accorsi i mezzi delle forze dell’ordine e del 118 ma i tentativi per salvare la donna si sono rivelati inutili.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente e sul posto sono in corso verifiche per ricostruire l’accaduto e le eventuali responsabilità.

L’automobilista alla guida del veicolo che ha travolto e ucciso la ciclista avrebbe dichiarato di aver perso il controllo del mezzo.