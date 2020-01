Mele (Genova) – Nessuno lo vedeva in giro da tempo ma l’allarme è scattato solamente quando i vicini di casa hanno iniziato a sentire un forte odore. Era probabilmente morto da settimane l’uomo trovato ormai cadavere, in avanzata fase di decomposizione, nella sua cada in località Biscaccia, nel comune di Mele, nell’entroterra genovese di ponente.

Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e i mezzi del 118 anche se, avvicinandosi all’abitazione, è subito apparso chiaro che all’interno era successo qualcosa di grave.

Una volta entrati i vigili del fuoco hanno fatto subito il macabro ritrovamento del cadavere e hanno fatto scattare le indagini.

Il corpo è stato ricoverato e messo a disposizione del medico legale che accerterà le cause del decesso che parrebbero di origine naturale.

L’uomo è morto in casa e nessuno se ne è accorto.