Genova – Prima una violenta lite e poi, dalle parole si è passati ai fatti ed un giovane di 25 anni è stato ferito all’addome con un oggetto affilato, probabilmente un coltello.

E’ successo questo pomeriggio nel quartiere della Foce, non lontano dal Luna Park. Due giovani di nazionalità nigeriana si sono affrontati in una rissa che è poi sfociata in quello che sembrerebbe un accoltellamento.

Alcuni passanti hanno notato uno dei contendenti ferito e che perdeva sangue ed hanno chiamato il 118 e sul posto è arrivata l’ambulanza.

Il ferito è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino dove i medici gli hanno curato una profonda ferita all’addome.

In corso accertamenti per risalire alle motivazioni della lite e all’identità del feritore che si è allontanato in fretta facendo perdere le proprie tracce.