Genova – Squallidi cori sul crollo del ponte Morandi durante l’incontro di calcio tra Milan e Sampdoria. Le parole offensive e i cori squallidi hanno turbato gli spettatori ed in particolare chi ha vissuto sulla propria pelle la tragedia del crollo che ha ucciso 43 persone e lasciato centinaia di famiglie senza casa.

Il presidente della Regione Liguria ha chiesto l’intervento della Lega Calcio precisando che la partita andava fermata immediatamente.

“La partita Milan-Sampdoria si doveva fermare per gli squallidi cori fatti da persone che non possono definirsi tifosi ma soltanto idioti – scrive Toti sul suo profilo Facebook – Chiediamo subito un intervento della Lega Serie A. Le 43 vittime del crollo di ponte Morandi e le loro famiglie meritano rispetto, i genovesi meritano rispetto, tutta Genova merita rispetto perché ha dimostrato e sta dimostrando al mondo il suo valore, di cui ogni italiano dovrebbe andare fiero. Tutta Italia deve tifare per noi, non contro! È una brutta pagina del calcio che non ci piace e non ci rappresenta. Subito le scuse”.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, attraverso i suoi profili sui social network, definisce “vergognosi” i cori sul crollo di ponte Morandi intonati da alcuni tifosi rossoneri durante la partita Milan-Sampdoria.