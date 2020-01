Genova – Viabilità a singhiozzo, questa mattina, per le strade e autostrade genovesi.

A causa del traffico intenso, sono tante le situazioni di difficoltà segnalate sin dalle prime ore del mattino.

In autostrada, sulla A12 Genova-Livorno, all’altezza del bivio con la A7, in direzione Genova, code e rallentamenti sono segnalati per il traffico intenso.

Code si segnalano, sempre sullo stesso tratto, anche in direzione nord, con traffico rallentato verso Bolzaneto.

Rallentamenti anche in Sopraelevata verso lungomare Canepa, e in corso Marconi, in direzione centro città.