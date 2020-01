Genova – Sabato 18 gennaio, a partire dalle ore 15, appuntamento con il tour Frisceu, panissa e merletti…storie della repubblica genovese. Una guida abilitata accompagnerà i partecipanti tra le strade eleganti e i palazzi sontuosi del centro della Superba, la Torre Grimaldina, Palazzo Ducale, Piazza delle Erbe e una delle antiche vie del sale, fino a raggiungere il porto.

Durante la passeggiata verrà richiamata l’attenzione sulla magnificenza della Repubblica: verranno raccontate le storie degli “sbirri” della Torre Grimaldina – dove i condannati a morte consumavano il loro ultimo pasto – della fondazione dell’Oratorio di Sant’Antonio, delle besagnine, dei venditore di carne di capretto e di quelli di frisceu e panissa.

All’epoca dell’antica Repubblica di Genova una delle attività più importanti era quella manifatturiera con la fabbricazione dei tessuti serici che venivano esportati in tutto il mondo. Inoltre, preziosi tessuti tipici come pizzi al tombolo e merletti, tra cui il macramè, e tessuti cosiddetti «poveri»: la canapa e la «tela blu di Genova», cioè il jeans. Non a caso i damaschi, i lampassi, i macramè, gli shantung di seta, erano chiamati Velours de Gênes dai francesi e Genoa Velvets dagli inglesi.

Prenotazione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni: genovacultura@genovacultura.org – tel. 0103014333 – 3921152682