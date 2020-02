Genova – L’allarme per i viadotti pericolosi si allarga anche alla città e i cittadini denunciano lo stato di degrado di un tratto di corso Europa che passa sopra via Romana di Quarto.

Le immagini diffuse sui social mostrano l’impalcato di corso Europa letteralmente corroso dal tempo.

I ferri arrugginiti del cemento armato sono ormai completamente scoperti e marciscono sotto l’attacco della ruggine e sono costantemente bagnati da una perdita d’acqua.

La situazione allarma moltissimo le persone che ogni giorno passano per la stretta via che da corso Europa scende nella sottostante via Romana di Quarto e le richieste di aiuto si moltiplicano ogni giorno.

“Parlano solo delle Autostrade – dicono gli automobilisti – ma corso Europa presenza analogie sconcertanti con alcuni viadotti ammalorati. Chi sta controllando lo stato di conservazione della strada?”.

Le ripetute segnalazioni non hanno sortito alcun risultato e la situazione diventa ogni giorno più preoccupante.

“Dalla volta si staccano pezzi di cemento che si trovano per strada. Chi passa lo fa a suo rischio e pericolo e ci chiediamo quale sia in livello di sicurezza visto l’enorme flusso di veicoli che ogni giorno passano su quel viadotto”