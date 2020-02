Genova – Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Prè, con l’ausilio di due equipaggi del RPC Liguria, di una pattuglia della Questura, del personale della Divisione PAS e di due uomini del reparto Commercio della Polizia Locale hanno effettuato una serie di controlli straordinari finalizzati alla verifica di esercizi commerciali.

Nel corso del controllo sono state identificate 35 persone e controllati cinque esercizi commerciali di cui quattro sanzionati per irregolarità amministrative.

Tra i controllati, un alimentari in via Prè è stato sottoposto a sequestro preventivo dell’attività.

I controlli, infatti, hanno evidenziato pessime condizioni di pulizia, con merce infestata da topi e con sporcizia ovunque.

Inoltre, nel negozio è stato trovato vario materiale non pertinente al negozio come ad esempio vari carrelli di supermercati, una bicicletta e del materiale elettrico.

Il titolare è stato denunciato per vendita di merce in cattivo stato di conservazione ed è stato anche sanzionato con una multa complessiva pari ad euro 5300 per tutte le irregolarità.