La Spezia – Due giornate di visite gratuite per le persone senza fissa dimora nell’ambulatorio della Croce Rossa della Spezia.

E’ questa l’iniziativa organizzata dall’associazione di volontariato, grazie alla partnership tra Croce Rossa Italiana e Sanofi, che permetterà alle persone in difficoltà di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici fondamentali per la salute.

Un team di cardiologi, neurologi, odontoiatri, dermatologi, otorinolaringoiatri, volontari della Croce Rossa e infermiere volontarie si sono messi a disposizione.

La CRI spezzina è attiva da molti anni nell’assistenza ai senza dimora con le Unità di Strada che, ogni settimana, distribuiscono bevande e pasti caldi, prodotti per l’igiene personale, coperte e sacchi a pelo, oltre a prestare medicazioni e indirizzare gli assistiti presso gli ambulatori sanitari e le strutture territoriali più adatte alle loro necessità.

La prima delle due giornate dedicate alle visite si è svolta ieri, lunedì 17 febbraio; la seconda è in programma martedì 17 marzo: dalle 14.30 alle 16.00 visite con una cardiologa, dalle 16.00 alle 18.00 con uno specialista in dermatologia e venereologia e dalle 18.00 alle 21.00 con un medico odontoiatra.

Nel 2019 sono stati circa 850 i contatti delle Unità di strada della Croce Rossa con persone senza dimora in città, con un obiettivo principale: alleviare le sofferenze fisiche e psicologiche causate dalla vita in strada.

Il fabbisogno è notevole, tanto che il servizio delle Unità di strada CRI recentemente è stato esteso anche alle ore pomeridiane e ai giorni infrasettimanali, oltre alle tradizionali uscite del sabato sera.

Nella maggioranza dei casi, però, le persone senza dimora non si rivolgono ai servizi pubblici per curare i loro problemi di salute – principalmente perché non iscritti al Sistema sanitario nazionale o restii a lasciare incustoditi i loro pochi oggetti – e così finiscono per convivere quotidianamente con dolori cronici, disturbi del cavo orale, malattie della pelle e dell’apparato respiratorio, ansia e depressione. Patologie di difficile soluzione per l’impossibilità di beneficiare sia delle cure ospedaliere sia di quelle ambulatoriali, ancora più onerose. Per questo, sfruttando la relazione di fiducia che si è instaurata nel tempo con i volontari, la Croce Rossa ha organizzato due giornate di screening gratuiti con medici e Infermiere Volontarie nell’ambulatorio di Stradone D’Oria, grazie alla disponibilità dell’Ordine dei Medici della Spezia.