Genova – Ha notato gli agenti e ha ingoiato degli ovuli di cocaina per non far trovare lo stupefacente, poi ha tentato di scappare spintonando i poliziotti.

E’ accaduto nel centro storico di Genova.

Gli agenti del Commissariato Centro impegnati in un servizio nei pressi di piazza Caricamento e vicoli limitrofi, hanno controllato un giovane di 18 anni.

Alla richiesta di documenti, il ragazzo, senza proferire parola per via degli ovuli, ha spintonato i poliziotti cercando di scappare.

Nonostante la forte resistenza, gli operatori sono riusciti a bloccarlo, notando che il ragazzo stava inghiottendo qualcosa.

Accompagnato in Questura per la stesura degli atti, il 18enne, un senegalese, ha dichiarato di aver ingerito degli ovuli contenenti stupefacente.

Il Magistrato di turno ha disposto che il giovane venisse piantonato all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Nella giornata di ieri il personale ospedaliero ha recuperato 9 ovuli contenenti circa 7 grammi di cocaina.

Il 18enne, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti per reati legati agli stupefacente, è stato arrestato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sarà condotto nel carcere di Marassi non appena sarà dimesso.