Genova – La Polizia Locale segnala una situazione di pericolo per moto e scooter che percorrono la zona di via Assarotti, piazza Corvetto Portello, piazza della Nunziata, via Balbi a causa della presenza di gasolio sulla carteggiata.

Chi viaggia in modo e scooter su questo tragitto deve prestare la massima attenzione.