Coreglia Ligure – Sono ventisei le persone che risultano isolate a causa di una frana avvenuta la scorsa notte in località Vallefredda, nel comune di Coreglia Ligure, in Val Fontanabuona, in provincia di Genova. Tra loro diversi nuclei familiari con bambini e anche un disabile.

A segnalare l’emergenza un residente della zona che, tornando a casa, ha trovato intorno alle 23 una grossa frana che ostruiva la strada.

Il movimento franoso è avvenuto lungo la strada che collega il comune di Coreglia con San Colombano Certenoli.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici della Protezione Civile che hanno ispezionato la frana per accertare che nessuno fosse stato travolto, magari in auto e poi hanno iniziato a controllare le condizioni del versante dove si è mossa la frana.

Per liberare le 26 persone dall’isolamento potrebbe essere necessario un pò di tempo per consolidare il terreno a monte della frana prima di poter sgomberare la strada dai detriti.

(Foto Archivio)