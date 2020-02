Genova – A Palazzo Tursi si apre la discussione sul Bilancio e uno dei consiglieri di Forza Italia, Guido Grillo, si presenta in aula indossando la mascherina di protezione contro il coronavirus.

Provocazione o reale timore, questa mattina c’è stata sorpresa, tra i consiglieri e gli assessori riuniti nell’assemblea comunale di Tursi.

Poco prima dell’inizio dei lavori, infatti, la prima mascherina anti contagio ha fatto la sua comparsa in sala scatenando mormorii e qualche risatina.

Il consigliere Guido Grillo, eletto nelle fila di Forza Italia, indossava la mascherina chirurgica come quella che usano i medici durante gli interventi.

Un presidio medico-chirurgico che, però, non avrebbe alcuna utilità di auto-protezione come ha spiegato il virologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino che ha chiarito che quel tipo di maschera, che si vede spesso anche in TV, non ha alcuna efficacia nella protezione dal contagio ma viene usata per evitare che chi la indossa possa infettare altri, ad esempio i pazienti visitati dai medici.

Bassetti ha chiarito inoltre che anche le maschere di protezione più avanzate e tecnologiche, quelle usate ad esempio per le visite ai pazienti contagiati, hanno effetto garantito solo per brevi durate e non possono proteggere le persone per ore ed ore.

La foto è del consigliere del PD Alessandro Terrile