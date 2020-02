La Spezia – C’è un secondo caso di infezione da coronavirus in Liguria registrato questa volta dai sanitari della Asl 5 spezzina. A renderlo noto la Regione Liguria nel corso della conferenza stampa sugli sviluppi dell’emergenza sanitaria.

Dopo la scoperta del primo caso, questa mattina, ad Alassio, nel savonese, con una pensionata lombarda in vacanza nella cittadina rivierasca di ponente, un nuovo caso accertato porta a due i casi di coronavirus in Liguria.

Si tratterebbe di un artista di 54 anni che si era esibito a Codogno, nel lodigiano, entrando probabilmente in contatto con persone portatrici del virus.

L’uomo è stato ricoverato nell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia

In merito al primo caso di coronavirus alla Spezia, il Sindaco Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue:

“Abbiamo avuto conferma che nella nostra città è risultato positivo al coronavirus un nostro concittadino che al momento è in buone condizioni ed è già ricoverato all’Ospedale Sant’Andrea. E’ un caso che non desta particolare preoccupazione perché il sistema di controllo e di prevenzione ha funzionato e la situazione è costantemente monitorata. Siamo in stretto contatto con Regione Liguria, Alisa e ASL5 e abbiamo attivato tutti i protocolli previsti in questi casi. Ribadisco che al momento la situazione risulta sotto controllo e non sono attualmente previste ulteriori misure restrittive maggiori rispetto a quelle già messe in atto da Regione Liguria. Per questo, invito la cittadinanza alla calma perché tutte le istituzioni sono in campo e presenti per gestire la situazione. Seguiranno aggiornamenti costanti e vi invito, ancora una volta, a informarvi solo sui canali ufficiali per evitare la diffusione di false notizie che potrebbero generare inutili e dannosi allarmismi.”

Numeri pazienti in sorveglianza attiva:

totale in Liguria 347:

asl 1 25,

asl 2 165,

Asl 3 40,

asl 4 33,

asl 5 84.

