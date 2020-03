Genova – Hanno tentato di rapinare una tabaccheria in corso Firenze, nel quartiere di Castelletto, ma sono stati arrestati dalla polizia.

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Genova ha arrestato due giovani genovesi, di 19 e 20 anni, per il reato di tentata rapina in concorso.

I due ragazzi, con in testa il casco ed armati di un coltello da cucina, sono entrati all’interno di una tabaccheria di Corso Firenze con l’intento di farsi consegnare l’incasso.

La proprietaria, terrorizzata, ha urlato “aiuto!!!” mettendo di fatto in fuga i due provetti rapinatori.

Nonostante la concitazione la titolare ha immediatamente chiamato il 112 e, dopo averli descritti, li ha anche seguiti, consentendo alla volante intervenuta in soccorso di bloccare i due fuggitivi ancora con il casco in testa.

Ancora una volta la sinergia cittadino-Polizia, con la tempestiva telefonata al N.U.E., ha fatto la differenza.

I due ragazzi, trovati ancora in possesso del coltello da cucina, sono stati messi a disposizione dell’AG.