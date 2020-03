Genova – Arriverà oggi, in serata, la decisione sulla riapertura o meno delle scuole di ogni ordine e grado della Liguria. La decisione verrà presa dalla Regione Liguria.

Una serie di riunioni con i rappresentanti del mondo dell’Istruzione è in calendario per la mattinata e da queste emergeranno le informazioni necessarie a comprendere la situazione negli Istituti scolastici e, in particolare, se sono state osservate e recepite le disposizioni emanate dal Governo per affrontare l’emergenza coronavirus.

Si va dalla presenza di adeguati presidi sanitari come i dispenser per la distribuzione di prodotti igienizzanti alla preparazione degli insegnanti e del corpo non docente sulle norme di sicurezza da adottare nelle singole classi e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Ancora, nella zona di Savona, dove ancora è forte l’emergenza per l’infezione da virus, occorrerà la mappatura di tutti gli studenti per prevenire la possibilità, con la chiusura delle scuole nella provincia, che gli studenti che abitano nelle “zone di confine” con altre province si rechino a scuola annullando di fatto i provvedimenti più restrittivi imposti per la provincia di Savona.

La chiusura delle scuole ancora per qualche giorno, probabilmente sino alla settimana entrante, non è ancora escluso e la Regione Liguria deciderà solo quando tutte le informazioni necessarie saranno state acquisite.

Una situazione che sta generando non poche polemiche e proteste da parte dei genitori dei bambini più piccoli che non possono essere lasciati soli.

L’organizzazione delle giornate dei figli, in assenza della scuola, è diventata molto pesante per le famiglie che non possono contare sull’aiuto di nonni o per le famiglie mono genitoriali.

Esigenze che fatalmente si scontrano con quelle di preservare il più possibile l’isolamento della popolazione in un momento in cui rallentare la diffusione del virus appare una priorità determinante.

A preoccupare la possibilità che un flusso molto intenso di persone agli ospedali possa mandare in tilt il sistema sanitario che non dispone di un numero di posti letto sufficienti ad affrontare un’epidemia su larga scala.