Genova – Proseguono le attività preventive per limitare la diffusione del Coronavirus e Amt, in linea con le disposizioni emanate dal Governo, ha deciso di integrare ulteriormente le misure già adottate.

Nel pomeriggio di ieri, la direzione dell’azienda ha incontrato le Organizzazioni Sindacali con cui è stato definito un accordo in cui sono contenute iniziative quali smart working e tutela del lavoratore.

A partire dai prossimi giorni, infatti, i bus Amt saranno progressivamente dotati di un sistema di protezione del posto guida che comporterà la salita e la discesa dei passeggeri esclusivamente dalle porte centrali o posteriori.

Il provvedimento sarà segnalato da appositi avvisi sistemati sulla porta anteriore e all’interno del mezzo.

L’obiettivo di questa specifica misura è di garantire preventivamente la continuità del servizio nelle prossime settimane.

Pur in presenza di un calo nel numero dei passeggeri, l’intento di Amt è quello di continuare a tenere il servizio inalterato, anche per garantire il numero affollamento possibile sui mezzi in circolazione.

Rimangono attive le iniziative di sanificazione e disinfezione già avviate nei giorni scorsi.