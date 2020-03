Genova – La diffusione del contagio da coronavirus prosegue secondo i ritmi previsti e potrebbero arrivare ulteriori norme di “contenimento”. Salito a 101 il numero delle persone contagiate.

Sino ad allora resta in vigore l’obbligo degli albergatori di segnalare persone provenienti dalle regioni a “zona rossa”.

Obbligo di autodenuncia per chi si è trasferito in Liguria per vacanza o seconde casa. Sono circa 3500 sino ad ora.

Il governatore Toti si augura che il Governo emani presto provvedimenti che portino chi abita altrove a tornare a casa.

Regione Liguria al lavoro per aumentare il numero dei posti letto nella terapia intensiva e medio intensiva per poter far fronte un eventuale aumento dei ricoveri come previsto dalle proiezioni sulla diffusione del coronavirus.

Posticipati gli interventi medici non urgenti ma non ci saranno problemi come le emergenze e con i casi che necessitano di interventi urgenti.

Ecco il punto della situazione