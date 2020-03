La Spezia – Un lavoratore della Fincantieri del Muggiano, a Muggiano è risultato positivo al test per l’infezione da coronavirus.

La notizia è stata diffusa ai sindacati solo nelle ultime ore anche se il lavoratore era ricoverato all’ospedale Sant’Andrea già da qualche giorno.

I lavoratori sono entrati in stato di agitazione e chiedono concreti interventi in difesa della sicurezza e che venga interrotta la produzione con l’attivazione della cassa integrazione straordinaria sino alla fine dell’emergenza.

Ecco la nota della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Fincantieri:

“Purtroppo oggi ci è stato comunicato ufficialmente dal Direttore del Cantiere Muggiano che un dipendente da giorni ricoverato risulta essere contagiato dal Coronavirus. La notizia è stata comunicata alla Rsu mentre ancora si stava trattando con l’Azienda le misure proposte dal Sindacato nel precedente comunicato. Evidentemente le nostre preoccupazioni non erano infondate. A questo punto è necessario interrompere la produzione e interdire l’entrata in Cantiere.

Crediamo che l’Azienda debba mettere in moto le procedure per pervenire celermente alla Cassa Integrazione dei lavoratori. Ritenendo sbagliato il comportamento tenuto in questi giorni dall’Azienda rispetto il livello di rischio e le precauzioni da adottare. La Rsu proclama 8 ore di sciopero per tutti i lavoratori per domani giovedì 12 marzo 2020, allo sciopero aderiscono anche i lavoratori del settore mense e pulizie. Ovviamente domani non si effettuerà alcun presidio e nessuna assemblea per rispetto delle normative sanitarie vigenti in questo periodo di emergenza”.