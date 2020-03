Genova – In Liguria, al momento, nessuno rischia di non trovare un posto letto nei reparti di Terapia Intensiva se si dovesse ammalare. Lo ha confermato oggi pomeriggio il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti durante il consueto punto stampa.

In arrivo un carico di mascherine di protezione per i presidi sanitari con invii programmati di blocchi di un milione di esemplari a carico.

“La previsione fatta sullo sviluppo del contagio viene rispettata e le “curve di aumento” del contagio ricalcano le previsioni e il numero dei posti letto sta aumentando di conseguenza”

ha proseguito Toti

Arriverà una nave ospedale nel porto di Genova. Sarà un traghetto o una nave da crociera opportunamente allestito e servirà per chi viene dimesso ma deve essere controllato o chi può stare “a casa” per guarire dal contagio ma non ha possibilità di essere assistito.

notizia in aggiornamento

La video-conferenza del presidente Toti

Il punto della situazione sull’emergenza – Tutti i dati

Sono 185 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 53 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 108 mentre 77 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.065 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.

Positivi-185 totali (+53 rispetto a ieri)

Di questi, ospedalizzati 108, di cui 34 in Terapia intensiva (+21 rispetto a ieri, +5 in Terapia intensiva) suddivisi tra:

Asl 1: 15 (di cui 2 in Terapia intensiva)

Asl 2: 27 (di cui 4 in Terapia intensiva)

San Martino: 31 (di cui 12 in Terapia intensiva)

Evangelico: 10 (di cui 7 in Terapia intensiva e 3 nel reparto COVID)

Galliera: 9 (di cui 3 in Terapia intensiva)

Asl 5: 16 (di cui 6 in terapia intensiva)

Al domicilio: 77

Deceduti: 9

Sorveglianza attiva: totale 1.065 persone in Liguria (+ 161 rispetto a ieri).

Di cui:

Asl 1 – 214

Asl 2 – 288

Asl 3 – 238

Asl 4 – 104

Asl 5 – 221

