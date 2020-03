Genova – Scuole chiuse sino al 2 maggio per decisione del Governo. Viaggia rapidamente sulle chat scolastiche e dei genitori degli alunni la Fake News secondo cui il Governo Conte avrebbe annunciato il prolungamento della chiusura delle scuole almeno sino al prossimo 2 di maggio.

Una bufala facilmente verificabile visto che il quotidiano non riporta sulle sue pagine on line alcun riferimento alla notizia.

Si tratta molto probabilmente di uno scherzo o della bravata di qualche buontempone che non sa che rischia una denuncia per procurato allarme e per la diffusione di notizie false.

Sul caso indaga la Polizia Postale ma ora la priorità è bloccare la diffusione della Fake News, e l’appello a non condividere on line e sulle chat notizie che non sono state prima verificate, almeno controllando che il sito on line citato abbia davvero la notizia pubblicata.

Ovviamente la Testata giornalistica usata nello stupido scherzo non ha alcuna responsabilità ed è anzi danneggiata