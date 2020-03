Genova – Scuole chiuse anche dopo il 3 aprile in tutta Italia e gli studenti non torneranno in classe sino a completo rientro dell’emergenza coronavirus-covid19.

Il timore di genitori e insegnanti lo aveva rafforzato il premier Giuseppe Conte parlando dell’aggravarsi della crisi causata dall’emergenza anitaria ma ora arriva anche la conferma del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina che ha chiarito che le scuole resteranno chiuse sino al completo rientro alla normalità della situazione sanitaria.

“Al momento non è possibile fornire una data per l’apertura delle scuole – ha dichiarato Azzolina – tutto dipende dall’evoluzione dei prossimi giorni dello scenario epidemiologico. Riapriremo lo scuole solo quando avremo la certezza della assoluta sicurezza”.

Agli enormi disagi per le famiglie, costrette a seguire i figli con grave ricarico sul Lavoro e con aggiuntive spese per cercare una baby sitter o persone in grado (e in sicurezza) di gestire la situazione con grande professionalità, si aggiungono i legittimi timori di quelle famiglie e di quegli studenti che quest’anno dovrebbero sostenere l’esame di Maturità.

Circa 500mila studenti che resteranno con il fiato sospeso ancora per qualche settimana, in attesa che il Governo, sentite le parti, decida sul da farsi.