Genova – Manifesti appesi nei portoni dei palazzi che avvisano di “controlli” che verranno effettuati dalla polizia per verificare se le persone che vivono negli appartamento sono davvero residenti.

Scherzo di pessimo gusto o tentativo di truffa, le forze dell’ordine sono in allerta dopo il ritrovamento di falsi avvisi che riportano l’intestazione del Ministero dell’Interno o delle forze dell’ordine e che sono apparsi soprattutto a ponente, nella zona di Voltri e di Sestri.

Forse si tratta di una burla per “spaventare” qualcuno ma si teme anche che possa essere un modo per tranquillizzare anziani e famiglie sull’arrivo di persone che potrebbero rivelarsi dei truffatori.

Nei manifesti è infatti scritto che personale delle forze dell’ordine si presenterà alle abitazioni per controllare chi abita all’interno e durante questa fase potrebbe scattare qualche truffa o raggiro.

Le forze dell’ordine invitano a non aprire a nessuno e di chiamare il 112 se qualcuno dovesse suonare alla porta.