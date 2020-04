Imperia – Sono stati multati per circa 1000 euro complessivi e rischiano una denuncia per epidemia colposa i due coniugi lombardi sorpresi ieri sera su un camper sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

I due sono stati fermati dalla polizia stradale sull’Autofiori, mentre stazionavano nell’area di servizio di Conioli Sud, vicino a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia.

Ai poliziotti che gli contestavano la violazione dell’obbligo di dimora in casa hanno risposto di essere in viaggio di ritorno dopo un lungo percorso all’estero con il camper ma gli agenti hanno scoperto che i due erano stati contagiati dal coronavirus mentre si trovavano oltre confine e si trovavano in condizione di “sorveglianza attiva” e quindi avrebbero dovuto restare fermi nel luogo dove dovevano essere controllati.

In particolare la donna seppur dimessa, risultava ancora sotto osservazione in quanto i tamponi non avevano dato risultato concordante.

In queste condizioni i due coniugi avrebbero dovuto restare fermi nel luogo dove doveva avvenire il controllo finale invece di rimettersi in viaggio.

Ora i due rischiano anche di essere denunciati per epidemia colposa se venissero riscontrati positivi al coronavirus. In Tribunale rischierebbero una condanna da 1 a 5 anni di reclusione.