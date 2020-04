Genova – Era uscito dal carcere ieri mattina l’uomo arrestato in serata per furto aggravato a Sampierdarena.

Il ladro, un genovese di 35 anni, era uscito dal carcere di Marassi doveva aveva scontato una pena di 1 anno e 8 mesi, sempre per furto aggravato.

Ieri sera, in via Cantore, il 35enne ci è ricascato: ha forzato la portiera di una vettura in sosta e ha rubato dall’abitacolo oggetti di scarso valore.

Un agente della Polizia Stradale che si stava preparando per montare in servizio, lo ha notato dalla finestra del suo appartamento e ha allertato i colleghi della Questura.

Sul posto è arrivata una volante che ha fermato l’uomo, impegnato nel vano tentativo di nascondersi dietro alcuni bidoni per non essere trovato.

Il 35enne, trovato in possesso sia della refurtiva sia di tre cacciaviti ed una forbice, è stato immediatamente arrestato.