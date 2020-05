Genova – Una nuova ordinanza della Regione Liguria per regolamentare la prosecuzione della Fase 2 in attesa delle nuove disposizioni del Governo centrale, attese per il 18 maggio.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha illustrato le principali novità nel corso del consueto punto della situazione.

La nuova ordinanza entrerà in vigore dalla mezzanotte e un minuto di domani, lunedì 11 maggio e resterà valida sino alla nuova ordinanza, previsto entro il 18 maggio e che dovrebbe portare alla riapertura di moltissime attività bloccate sino ad ora.

nuova ordinanza della Regione Liguria che già da domani consente:

l’accesso alle attività commerciali, di cura alla persona, alle attività economiche tutte oltre che a palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri termali e centri ricreativi per interventi di manutenzione, sanificazione, consegne magazzino e per ogni attività connessa alla prossima riapertura

il commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette

gli spostamenti all’interno del territorio della regione Liguria per necessità anche con coresidenti, con obbligo di rientro in giornata

la riapertura di Residenze Turistiche Alberghiere (RTA), locande e alberghi diffusi e delle strutture ricettive di tipo affittacamere, bed & breakfast e case/appartamenti per vacanze

le attività motorie (corsa, tiro con l’arco, tiro a volo, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo, attività sportive acquatiche individuali come wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, pesca sportiva e ricreativa, vela in singolo) nell’ambito della regione. Sono consentiti gli spostamenti con coresidenti per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria, che poi però va svolta sempre individualmente.

le uscite in barca, anche con più persone purchè coresidenti, dalle 6 alle 22

l’utilizzo della moto nell’ambito di attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (enduro, trial, motorally, motocross, moto turismo) su tutto il territorio regionale

raccolta funghi e tartufi sul territorio regionale anche con coresidenti

la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo all’interno di tutto il territorio regionale, anche con coresidenti

l’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, all’interno del territorio della regione

l’allenamento e addestramento di ogni altro tipo di animale (cani, piccioni

viaggiatori, ecc.) nonché l’attività di educatore cinofilo purché svolto in aree autorizzate, all’interno del territorio della Liguria

lo spostamento con i coresidenti nell’ambito del territorio regionale verso le proprie imbarcazioni per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie

raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà sul territorio regionale per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione anche con coresidenti, con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale

“Abbiamo chiesto con urgenza un incontro con il Governo – ha spiegato Toti – con tutti i Governatori delle Regioni perché vogliamo rassicurazioni sul fatto che da lunedì 18 verrà ridata piena autonomia alle Regioni e in particolare sulle decisioni e le scelte sul settore del Lavoro e dell’economia”.

notizia in aggiornamento

qui la diretta streaming dalla Regione Liguria

Ecco i dati relativi ai decessi:

DECESSO DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 10 MAGGIO 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 del 9 maggio alle 14 del 10 maggio):

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non risultano decessi di pazienti Covid positivi

ASL 2

Nelle ultime 24 ore non risultano decessi di pazienti Covid positivi

ASL 3

Segnala 5 decessi presso ospedale Villa Scassi:

donna di 78 anni, con comorbidità, deceduta il 9/5/2020 nel reparto di Medicina interna

uomo di 89 anni, con comorbidità, deceduto il 9/5/2020 nel reparto di Medicina interna

uomo di 83 anni, con comorbidità, deceduto il 9/5/2020 nel reparto di Degenza breve

uomo di 59 anni, con comorbidità, deceduto il 9/5/2020 nel reparto di Rianimazione

uomo di 85 anni, con comorbidità, deceduto il 10/5/2020 nel reparto di Osservazione breve

ASL 4

Segnala 1 decesso: una donna di anni 91, deceduta il 9 maggio presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Sestri Levante.

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non risultano decessi di pazienti Covid positivi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non risultano decessi di pazienti Covid positivi

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 1 decesso: paziente nato e residente a Genova di 95 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.