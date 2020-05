Genova – Grosso incendio in via Malfante, sulle alture del quartiere di San Fruttuoso, nella zona sopra via Berghini.

A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, una centralina dell’Enel e le fiamme si sono estese ad alcune auto e camper parcheggiati nelle vicinanze.

Vista l’estensione del rogo, sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del Fuoco che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento.

Secondo le prime informazioni, prima del rogo, residenti della zona hanno avvertito anche alcune forti esplosioni.

Forse a bordo di un camper c’era una bombola di gas per cucinare.