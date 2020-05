Genova – Tornano in distribuzione nelle Farmacie da questa mattina, in tutta la Liguria, le mascherine gratuite acquistate da Regione Liguria con i fondi pagati dai Contribuenti.

Sarà possibile andare nella propria Farmacia di fiducia o in qualunque altra presente nelle vicinanze, per ritirare una busta contenente due mascherine di tipo “chirurgico” per ogni tessera sanitaria del proprio nucleo familiare.

Oltre 500mila le mascherine disponibili ma si tratta dell’ultima distribuzione gratuita poiché la Regione Liguria non ha altre disponibilità.

I dispositivi di protezione sono distribuiti a chi, nella prima tornata di consegne, non era riuscito a trovarle per l’esaurimento delle scorte avvenuto molto velocemente.

In pratica solo chi non è già andato in Farmacia a ritirarle potrà farlo, visto che le tessere sanitarie sono registrate e non c’è possibilità di “fare i furbetti”.

In Liguria, come nel resto d’Italia, si attende l’arrivo delle oltre 660 milioni di mascherine che saranno necessarie per esaurire l’emergenza sanitaria prevista.

Si è calcolato infatti che, in tutta Italia, saranno necessarie circa 60milioni di mascherine al giorno per consentire una completa riapertura delle attività economiche e la “libera” circolazione dei Cittadini sul territorio nazionale.

Le Farmacie hanno però già denunciato di non avere a magazzino il quantitativo necessario e nemmeno scorte e i distributori non riuscirebbero a garantire il prezzo imposto dal Governo centrale per 50 centesimi a mascherina (più Iva per 11 centesimi).

Nella trasmissione Report trasmessa ieri sera, i produttori italiani di mascherine, avrebbero già segnalato che la produzione arriverà ai numeri auspicati dal Governo, solo a giugno.