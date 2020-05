Genova – Pesanti disagi al Casello autostradale di Genova Est che risulta completamente chiuso in entrata e in uscita a causa del ritardo nei lavori previsti da Autostrade per l’Italia (gruppo Benetton) a seguito delle verifiche del Mit che hanno evidenziato problemi alle strutture.

Le attività di ispezione che si sono svolte nella notte sono state condotte all’interno della galleria Campursone II e hanno evidenziato la necessità di procedere con ulteriori approfondimenti da parte dei tecnici.

Il cantiere doveva chiudere alle 6.00 ma, al momento, non è possibile prevedere l’orario di riapertura del casello.

Pesanti i disagi per gli automobilisti e ripercussioni sull’intera rete cittadina delle autostrade A12, A7 e A10.